أمريكا ترصد مكافأة تصل لـ8 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض على زعيم داعش-خراسان

أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل إلى 8 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى تحديد هوية أو القبض على ثناء الله غفاري، زعيم تنظيم داعش في ولاية خراسان(داعش-خراسان) في إطار برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أن غفاري، المعروف أيضا باسم شهاب المهاجر، ولد في أفغانستان في عام 1994، ويقود حاليا تنظيم داعش خراسان، وهو الفرع الإقليمي التابع لتنظيم الدولة الإسلامية الذي يعمل في أفغانستان ودول مجاورة، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وطبقا لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة"، تم تعيين غفاري زعيما لتنظيم داعش-خراسان من قبل القيادة المركزية للجماعة في يونيو 2020 . وقبل توليه دور القيادة، كان يعمل في كابول وتورط في التخطيط والتنسيق لهجمات مسلحة، بما في ذلك تفجيرات انتحارية وعمليات معقدة أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن غفاري كان مسؤولا عن المصادقة على هجمات داعش-خراسان في أفغانستان والإشراف على الموارد المالية للجماعة التي يتم استخدامها لدعم عملياتها.