وزير الدفاع الأوكراني المقال: نخسر الحرب ضد روسيا تدريجيا

قال وزير الدفاع الأوكراني المقال ميخائيلو فيدوروف، إن بلاده تخسر على ما يبدو الحرب ضد روسيا تدريجياً، محذراً من أن كييف أمامها بضعة أشهر فقط لاتخاذ القرارات الحاسمة اللازمة لقلب موازين القوى لصالحها، وذلك بعد دعوته، الأسبوع الماضي، إلى إجراء انتخابات في البلاد.

وأضاف فيدوروف، الذي أثارت إقالته الشهر الماضي احتجاجات استمرت لأسابيع، أن أوكرانيا تفتقر إلى رؤية شاملة لكيفية الفوز في هذا الصراع المستمر منذ أربع سنوات، فضلاً عن أن إخفاقها في الابتكار يمثل عائقاً أمامها.

واعتبر فيدوروف في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء، أن "الفساد المتجذر وشبكات المحسوبية، إلى جانب الافتقار إلى الاستقلال السياسي للمؤسسات الحكومية، كلها أمور تعرقل تقدم أوكرانيا أيضاً"، على حد تعبيره.

وقال فيدوروف، في خروج واضح عن خطاب كييف الرسمي: "أعتقد أن هناك الآن نقطة تحول ستحدد مسارنا المستقبلي، لكننا نخسر تدريجياً وببطء على ما يبدو". ومع ذلك، رأى أن أوكرانيا لا تزال تملك كل الفرص للفوز، لكنها بحاجة ماسة إلى خطة لإنهاء الحرب.

وأقيل فيدوروف، البالغ من العمر 35 عاماً، بعد ستة أشهر من تعيينه، في أعقاب بدء إصلاحات في مجالي المشتريات والتعبئة، ما وضعه على مسار تصادمي مع المؤسسة العسكرية وخصوم سياسيين.

وهز فيدوروف الساحة السياسية الأوكرانية الأسبوع الماضي عندما أصبح أول شخصية سياسية بارزة تطالب بإجراء انتخابات في زمن الحرب، منتقداً أزمة "منهجية" في الحكم.

وأثارت دعوة فيدوروف لإجراء انتخابات قلقاً بين عدد من الأوكرانيين، وأظهرت استطلاعات الرأي باستمرار انخفاض الحماس لإجراء انتخابات في زمن الحرب.

وندد زيلينسكي بدعوة فيدوروف لإجراء انتخابات، بحجة أنها قد تدمر أوكرانيا في الوقت الذي تقاتل فيه روسيا.

وتخضع أوكرانيا، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، للأحكام العرفية التي تحظر إجراء الانتخابات لأسباب أمنية.