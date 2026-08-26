تايوان تشارك في اجتماع سياسي سنوي لدول المحيط الهادئ

من المقرر أن يشارك وزير الخارجية التايواني لين تشيا لونج في اجتماع سياسي سنوي لدول المحيط الهادئ في بالاو هذا العام.

ومنعت تايوان ودول أخرى غير أعضاء بالتكتل من المشاركة العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه ) أنه خلال زيارته الممتدة من 27 أغسطس الجاري حتى الثالث من سبتمبر المقبل في بالاو، سوف يحضر لين فعاليات تتزامن مع القمة السنوية لمنتدى جزر المحيط الهادئ الـ55، التي ستعقد من 30 أغسطس الجاري حتى الرابع من سبتمبر المقبل، وفقا لما قالته وزارة الخارجية التايوانية في بيان اليوم الأربعاء.

وأفاد بيان وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية التايواني سوف يلتقي خلال الزيارة رئيس بالاو سورانجيل ويبس جونيور، ونائب الرئيس راينولد بي اويلوتش، كما سيتفقد مشروع تموله تايوان في بالاو وتطوير نظام الذكاء الاصطناعي بمستشفى بالاو الوطني من أجل تقييم التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن ومناقشة التعاون المستقبلي.