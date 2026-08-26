ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في إندونيسيا إلى 103

• وإصابة 1666 شخصا، وفق وكالة "أنتارا" للأنباء الإندونيسية

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب منطقة فلوريس شرقي إندونيسيا قبل أيام إلى 103، بحسب ما أوردته وكالة "أنتارا" المحلية للأنباء، الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن المسؤول في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث بإندونيسيا، بيرتون بانجايتان، قوله إن عدد الوفيات جراء الزلزال ارتفع إلى 103، فيما بلغ عدد المصابين 1666.

وكانت آخر حصيلة معلنة للقتلى في 20 أغسطس الجاري 75 فيما كان عدد المصابين 907.

وفي 15 أغسطس الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات منطقة فلوريس الإندونيسية، فيما سُجلت أكثر من 2700 هزة ارتدادية، بلغت قوة أكبرها 6.2 درجات.

وأسفر الزلزال عن انهيار أكثر من 900 منزل، فيما لحقت أضرار جزئية بأكثر من 1300 منزل، ونُقل نحو 5 آلاف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة.

كما أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق أجزاء من طريق يبلغ طوله نحو 700 كيلومتر ويربط بين مناطق سكنية في أنحاء منطقة فلوريس.