شقيقة السيناتور الأمريكي الراحل ليندسي جراهام تعتزم الترشح لمجلس الشيوخ

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فازت شقيقة السيناتور الأمريكي الراحل ليندسي جراهام أمس الثلاثاء بترشيح الجمهوريين لمقعده في ولاية ساوث كارولينا، وتعتزم الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة في نوفمبر المقبل.

وهزمت دارلين جراهام نوردون، التي تحظى بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رالف نورمان في جولة الإعادة بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وتعتزم دارلين / 62 عاما/ خوض الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل من أجل الفوز بولاية كاملة بمجلس الشيوخ. يشار إلى أن دارلين لم تكن نشطة سياسيا قبل وفاة شقيقها.

وكان ليندسي جراهام، السيناتور البارز والحليف المقرب لترامب، توفى فجأة في يوليو الماضي عن 71 عاما بسبب تمزق الشريان الأورطي الناجم عن مرض تصلب الشرايين والأوعية الدموية.