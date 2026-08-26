ارتفاع حصيلة وفيات زلزال كولومبيا إلى 331

ارتفعت حصيلة وفيات زلزال كولومبيا من 329 إلى 331 شخصا، وفق أحدث حصيلة نشرتها الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في البلاد.

وأضافت الوحدة، في بيان، مساء الثلاثاء، أن عدد المصابين بلغ 4 آلاف و439 شخصا، فيما وصل عدد المفقودين إلى 240 شخصا، بينما تم إنقاذ 364 شخصا من تحت الأنقاض.

يذكر أن الحكومة الكولومبية أعلنت حالة "الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية" بهدف تسهيل جهود مواجهة آثار الدمار الذي خلفه الزلزال.

وكانت كولومبيا قد تعرضت لزلزال في 10 أغسطس الجاري بقوة 7.4 درجات وشعر به سكان فنزويلا والإكوادور وبنما.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييّا، في تصريحات صحفية، إن الأضرار الناجمة عن الزلزال بلغت، وفق التقديرات الأولية، 9.5 مليارات دولار.

وأعلن دي لا إسبرييّا تأسيس صندوق جديد باسم "صندوق المعجزة" لإدارة عملية إعادة الإعمار.

وتعتزم الحكومة تقديم مساعدات للأسر التي فقدت منازلها، تشمل دعم الإيجارات، وتسهيلات في الخدمات العامة، والمساعدة في بناء مساكن جديدة وترميم المساكن المتضررة.

كما دعا الرئيس دي لا إسبرييّا شركات المقاولات والمؤسسات المالية إلى دعم جهود إعادة الإعمار.