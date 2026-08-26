القدس: الاحتلال يُواصل الاستيلاء على معهد قلنديا بعد إخلائه

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قالت محافظة القدس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل - لليوم الثاني - استيلاءها على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، في كفر عقب شمالي القدس المحتلة.

وأفادت المحافظة في بيان يوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال تواصل انتشارها في معهد قلنديا، حيث يتم تبديل الجنود المتواجدين في المعهد بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن القوات أرسلت تعزيزات جديدة للمعهد خلال منتصف الليل وفجر اليوم.

والثلاثاء، استولى جيش الاحتلال على المعهد بعد طرد موظفيه وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، كما تم رفع علم الاحتلال في ساحته.

وشارك في الاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وصرح بأن سلطات الاحتلال بدأت «عملية لإخلاء المبنى»، زاعما أنه «لا مكان للوكالة في القدس وإسرائيل».

ودعت «أونروا»، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لحماية حرمة مركز تدريب قلنديا، عقب إقدام أكثر من 50 عنصرًا إسرائيليًا على اقتحامه.

وسابقًا، حذرت «أونروا» من مخطط إسرائيلي يستهدف منشآتها في الموقع، مشيرة إلى أن تنفيذ المخطط يتطلب هدم معظم مرافق مركز التدريب.