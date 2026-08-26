زعيم الخضر في ألمانيا: استغلال ضريبة السكر لسد فجوات الموازنة يهدد قبولها

انتقد رئيس حزب الخضر الألماني المعارض، فيليكس بانازاك، خطط وزارة المالية الألمانية بشأن ضريبة السكر، محذرا من أن توسيع نطاقها لأغراض مالية قد يضعف قبولها لدى السكان.

وقال بانازاك في تصريحات لمحطة "فيلت": "انطباعي هو أن أداة نؤيدها من حيث المبدأ يجري استخدامها الآن ببساطة لسد فجوات الموازنة. ولم يكن هذا الغرض منها على الإطلاق".

وأوضح بانازاك أن الهدف من ضريبة السكر كان دائما "تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بهذا الاستهلاك المرتفع للسكر، لأن ذلك يعني بالطبع أيضا تكاليف هائلة في نهاية المطاف على النظام الصحي، ولأنه يعني أيضا أن بعض الناس ببساطة لا يستطيعون أن يعيشوا الحياة التي يمكنهم أن يعيشوها"، مضيفا أنه إذا جرى استغلال هذه الفكرة الصحيحة الآن لأغراض أخرى، فإنها ستفقد قبولها لدى السكان.

ويتضح من ورقة صادرة عن وزارة المالية برئاسة لارس كلينجبايل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) أن ضريبة السكر قد تشمل المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الحليب والشاي المثلج ومشروبات خليط البيرة ومشروبات الشوفان والقهوة الجاهزة، من بين منتجات أخرى.

وتتحدث الورقة عن مشروبات "تحتوي على السكر و/أو مواد التحلية"، وكذلك "مساحيق المشروبات التي تحتوي على السكر/مواد التحلية". ولن تشمل الضريبة عصائر الفاكهة الخالصة بنسبة 100% والحليب الخالص.

وتثير الخطط خلافات داخل الحكومة الألمانية. وأعلنت وزارة الزراعة معارضتها لها، كما صدرت انتقادات من الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي.