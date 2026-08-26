 الرئيس الصيني يجري زيارة رسمية إلى مصر خلال أيام - بوابة الشروق
الأربعاء 26 أغسطس 2026 11:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الصيني يجري زيارة رسمية إلى مصر خلال أيام


نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 10:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 10:24 ص

يجري الرئيس الصيني شي جين بينج، زيارة رسمية إلى مصر خلال أيام، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان، صباح الأربعاء، إن جين بينج، سيزور خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر دولتي قرغيزستان ومصر.

من جانبه أوضح المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس السيسي سيلتقي نظيره الصيني خلال الزيارة المرتقبة، لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيتبادل مع نظيره الصيني الآراء بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك حسبما أفادته قناة «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك