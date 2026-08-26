الرئيس الصيني يجري زيارة رسمية إلى مصر خلال أيام

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يجري الرئيس الصيني شي جين بينج، زيارة رسمية إلى مصر خلال أيام، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان، صباح الأربعاء، إن جين بينج، سيزور خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر دولتي قرغيزستان ومصر.

من جانبه أوضح المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس السيسي سيلتقي نظيره الصيني خلال الزيارة المرتقبة، لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيتبادل مع نظيره الصيني الآراء بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك حسبما أفادته قناة «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها.