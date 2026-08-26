معلومات الوزراء: ارتفاع درجات الحرارة يعيد تشكيل خريطة المخاطر والاستثمارات عالميًا

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً سلط الضوء فيه على تداعيات ارتفاع درجات الحرارة القياسية عالمياً، مشيراً إلى تحولها من ظاهرة استثنائية إلى وضع طبيعي جديد يعيد تشكيل خريطة المخاطر والاستثمارات الدولية، مؤكدا أن ارتفاع درجات الحرارة يعيد تشكيل خريطة المخاطر والاستثمارات عالميًا ويفتح أسواقًا جديدة للتكيف.

وأوضح التحليل أن هذا التغير يفتح أسواقاً جديدة للتكيف، خاصة في مجالات التبريد المستدام، المباني المقاومة للحرارة، والزراعة الذكية مناخياً. كاشفاً أن ارتفاع الحرارة درجة مئوية واحدة فوق المستويات الملائمة قد يخفض إنتاجية محاصيل رئيسية كالقمح والذرة بنحو 4% إلى 10%.

كما أشار التقرير إلى حجم الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الظواهر الجوية المتطرفة، حيث سجل العالم خسائر بـ 304 مليارات دولار وفقدان 640 مليار ساعة عمل خلال عام 2024، بالإضافة إلى تسجيل 112 مليار دولار خسائر جراء الكوارث الطبيعية خلال النصف الأول من عام 2026.