توقعات بشأن توقيع اليونان وإيطاليا على اتفاق لشراء أثينا فرقاطتين جديدتين

ذكرت وزارة الدفاع اليونانية اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن توقع اليونان وإيطاليا اتفاقا في روما في الثامن من سبتمبر، مما سيعزز حصول أثينا على فرقاطتين من طراز "فريم".

ومن المتوقع أن يحضر وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس ونظيره الإيطالي، جيدو كروسيتو مراسم التوقيع على الاتفاق إلى جانب قائدي البحرية للبلدين، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأربعاء.

وسيضع الاتفاق الصيغة النهائية للشروط القانونية والمالية والفنية لشراء الفرقاطتين (كارلو بيرجاميني ) و(فيرجينيو فاسان). ومن المقرر نقل الأولى إلى البحرية اليونانية في النصف الأول من عام 2028 والثانية في العام التالي.

ويشمل الاتفاق أيضا دعما عملياتيا ومشاركة أحواض بناء السفن اليونانية في أعمال الصيانة وتركيب أنظمة جديدة.

وقالت الوزارة إن عملية شراء الفرقاطتين بالإضافة إلى أربع فرقاطات من طراز (إف.دي.آي) وتحديثات لسفن طراز ميكو اليونانية سيعزز بشكل كبير قدرات البحرية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط.