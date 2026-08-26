 توقعات بشأن توقيع اليونان وإيطاليا على اتفاق لشراء أثينا فرقاطتين جديدتين - بوابة الشروق
الأربعاء 26 أغسطس 2026 1:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟
النتـائـج تصويت

توقعات بشأن توقيع اليونان وإيطاليا على اتفاق لشراء أثينا فرقاطتين جديدتين

أثينا - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 12:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 12:33 م

ذكرت وزارة الدفاع اليونانية اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن توقع اليونان وإيطاليا اتفاقا في روما في الثامن من سبتمبر، مما سيعزز حصول أثينا على فرقاطتين من طراز "فريم".

ومن المتوقع أن يحضر وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس ونظيره الإيطالي، جيدو كروسيتو مراسم التوقيع على الاتفاق إلى جانب قائدي البحرية للبلدين، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأربعاء.

وسيضع الاتفاق الصيغة النهائية للشروط القانونية والمالية والفنية لشراء الفرقاطتين (كارلو بيرجاميني ) و(فيرجينيو فاسان). ومن المقرر نقل الأولى إلى البحرية اليونانية في النصف الأول من عام 2028 والثانية في العام التالي.

ويشمل الاتفاق أيضا دعما عملياتيا ومشاركة أحواض بناء السفن اليونانية في أعمال الصيانة وتركيب أنظمة جديدة.

وقالت الوزارة إن عملية شراء الفرقاطتين بالإضافة إلى أربع فرقاطات من طراز (إف.دي.آي) وتحديثات لسفن طراز ميكو اليونانية سيعزز بشكل كبير قدرات البحرية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك