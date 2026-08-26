رئيسة وزراء اليابان تواصل تقديم الدعم لتحديد سقف لأسعار البنزين لتخفيف تأثير التضخم على الأسر

ذكرت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم لتحديد سقف لأسعار البنزين لتخفيف تأثير التضخم على الأسر اليابانية وسط الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وأضافت تاكايشي أنها أصدرت تعليمات للمسؤولين باتخاذ الاستعدادات الضرورية، بما في ذلك الحصول على تمويل لمواصلة البرنامج، الذي يبقي على أسعار البنزين عند حوالي 170 ينا للتر، في ضوء عدم اليقين بشأن كيفية تحرك أسعار النفط الخام، حسب صحيفة جابان توداي اليوم الأربعاء.

وقالت تاكايشي للصحفيين في مكتبها في طوكيو "سنحمي الشعب وسبل معيشتهم وسنمنع حدوث اضطرابات في النشاط الاقتصادي".

وتعتمد اليابان التي تعاني من ندرة الموارد بشكل كبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، حيث يتعرض الإمداد لضغوط بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية على إيران التي بدأت في أواخر فبراير الماضي.