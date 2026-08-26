مقتل اثنين واندلاع حريق في مستودع بروسيا بعد هجمات بالطائرات المسيرة الأوكرانية

قتل شخصان في موجة جديدة من الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على أهداف في روسيا، بحسب ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية اليوم الأربعاء، عن مسؤولين.

وقال حاكم منطقة ليبتسك الروسية، إيجور أرتامونوف، إن رجلا وفتاة /14 عاما/ قتلا إثر سقوط طائرة مسيرة على منزلهما، مما أدى لاندلاع النار فيه، وفقا لإنترفاكس.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو اليوم الأربعاء، إنه جرى اعتراض 426 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا وتدميرها.

وكانت العاصمة بين الأهداف أيضا، بينما علقت المطارات في تامبوف ونيجني نوفجورود وياروسلافا عمليات الإقلاع والهبوط مؤقتا بسبب الإنذارات من غارات جوية.

وفي منطقة تامبوف، التي تبعد نحو 600 كيلومتر جنوب شرق موسكو، جرى استهداف مستودع يتبع شركة "وايلدبيريز" الروسية لتجارة التجزئة الإلكترونية . وتسبب الهجوم بالطائرات المسيرة في اندلاع حرق بالمستودع في كوتوفسك الذي انتشر على مساحة 100 ألف متر مربع، حسبما قال حاكم المنطقة يفجيني بيرفيشوف.

كما جرى شن ضربات في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014. وجرى اعتراض ثلاثة صواريخ فلامنجو أوكرانية فوق البحر الأسود، حسبما قال حاكم مدينة سيفاستوبول الساحلية الذي عينته موسكو، ميخائيل رازفوجايف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.