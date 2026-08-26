أم كلثوم تحيي أكثر من حفل غنائي بمسرح الساقية للعرائس الأسبوع المقبل

أعلن مركز ساقية الصاوي الثقافي عن إقامة حفلتين غنائية، لأم كلثوم على مسرح العرائس الأسبوع المقبل، يومي الأربعاء والخميس 2، و3 سبتمير، على أن تغني أم كلثوم أغنية هذه ليلتي وإنت عمري.

ويقيم مسرح العرائس بساقية الصاوي العديد من الحفلات لنجوم الزمن الجميل، مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وفريد الأطرش وغيرهم.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" وعلى خشبة المسرح تقام حفل غنائي لسيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضا شهريا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس، وتم زيادة عدد الحفلات نظرا للإقبال الجماهيري الكبير .