 نانسي عجرم تحتفل بالمولد النبوي الشريف: حمل رسالة محبة ورحمة وسلام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نانسي عجرم تحتفل بالمولد النبوي الشريف: حمل رسالة محبة ورحمة وسلام


نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 12:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 1:01 م

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالمولد النبوي الشريف عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس.

وهنأت نانسي الأمة العربية والإسلامية من خلال كلمة قالت فيها: في ذكرى المولد النبوي الشريف، نستذكر رسالة المحبة والرحمة والسلام التي حملها إلى العالم. كل عام والأمة العربية والإسلامية بخير وأمان وطمأنينة".

يذكر أن نانسي عجرم أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي، ضمن فعاليات موسم حفلات صيف 2026. وقدمت نانسي خلال الحفل عددًا من أشهر أغانيها، من بينها "تيجي ننبسط"، و"بدنا نولع الجو"، و"سلامات"، و"آه ونص"، و"يا طبطب"، و"معجبة مغرمة".


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