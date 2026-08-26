قال أبناء رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، في مؤتمر صحفي إن حياته في خطر بسبب ظروف احتجازه، مضيفين أن جهودهم لزيارة والدهم السجين باءت بالفشل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قاسم خان قال في مؤتمر صحفي عبر تطبيق زووم من لندن، أمس الثلاثاء: " والدي هو أقوى رجل عرفته، ولكنه يبلغ من العمر 73 عاما، وجسده يدفع ثمن كيفية معاملته".

وأضاف: " في هذا الوقت يبدو من المرجح بصورة كبيرة أنه لن ينجو من هذا- البقاء في السجن".

كما حث شقيقه سليمان عيسي المجتمع الدولي على الضغط على باكستان بسبب الانتهاكات الحقوقية ضد رئيس الوزراء السابق ولاعب الكريكيت السابق، الذي مازال من أكثر القادة شعبية في باكستان رغم سجنه منذ ثلاثة أعوام.

وتزايد الاهتمام بخان خلال الأسابيع الماضية بسبب مخاوف تتعلق بحالته الصحية. وأصدرت أعلى محكمة في البلاد مطلع هذا الشهر أمرا بنقل خان إلى مستشفى خاص لتلقى العلاج.

وطعنت الحكومة على القرار، وتم نقل خان إلى مستشفى حكومي، ثم إعادته إلى سجن اديالا في راوالبندي.