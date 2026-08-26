شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية على منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة

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استُشهد مواطن فلسطيني، وأصيب عدد آخر، باستهداف في مواصي خان يونس، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال، يوم الأربعاء، عدة مناطق شرقي قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد مواطن، وإصابة آخرين، في استهداف من طائرات الاحتلال، في مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وذكر المراسل، أن إطلاق نار وقذائف من قوات الاحتلال، استهدف عدة مناطق من قطاع غزة، تزامنًا مع استهداف خيام النازحين وإصابة مواطن.

وقال إن الآليات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ووصلت بعض الطلقات إلى منطقة مفترق فش فرش.

وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية المتمركزة جنوبي خان يونس أطلقت قذائف باتجاه غربي مدينة رفح، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة جنوبي خان يونس.

وأفاد بإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شرقي مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس، وتجدد إطلاق النار تجاه خيام النازحين في المنطقة، ما أسفر عن إصابة مواطن بنيران قوات الاحتلال داخل مدينة حمد.

وفي مدينة غزة، أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة تجاه المناطق الشرقية من المدينة.