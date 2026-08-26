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نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم، في توجيه ضربة أمنية جديدة لأحد أوكار تجارة المخدرات بالطريق الصحراوي، في محيط قرية غرب سهيل، بدائرة قسم أول أسوان، وذلك في إطار جهودها المستمرة لملاحقة مروجي المواد المخدرة والقضاء على البؤر الإجرامية.

وداهمت القوات الأمنية، مدعومة بمجموعات قتالية، الوكر المستهدف، عقب ورود معلومات وتحريات حول نشاط القائمين عليه في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وأسفرت المداهمة عن ضبط اثنين من القائمين على الوكر، كما عثرت القوات بحوزتهما على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياد المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشارك في الحملة العميد سعد عبد الجواد، رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد عبد القادر، رئيس مباحث قسم أول أسوان، حيث جرى تنفيذ المداهمة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وجاءت الحملة بناءً على توجيهات اللواء عبد الله جلال، مدير أمن أسوان، واللواء أحمد الخرادلي، مدير المباحث، بتكثيف الحملات الأمنية واستهداف أوكار الاتجار بالمواد المخدرة وملاحقة العناصر الإجرامية.

وأكدت التحريات الأولية أن الحملات الأمنية تستهدف مواجهة مروجي المواد المخدرة بمختلف المناطق، والتصدي لمحاولات نشر السموم التي تستهدف الشباب والمجتمع.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة باقي العناصر المتورطة في نشاط الاتجار بالمخدرات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.