قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تستهدف زيادة أعداد الطلاب الوافدين الجدد بنسبة 150% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ "ستوديو إكسترا" أن هذه الخطة والرؤية تأتي باعتبار منظومة الطلاب الوافدين امتدادا للقوة الناعمة المصرية في عدة قارات، لافتا إلى أنها ليست مجرد مصدر للدخل الاقتصادي بالعملات الأجنبية فحسب، ولكن تعد "متغيرا مهما جدا" لتصنيف الجامعات المصرية، فضلا عن أن شدة المنافسة تدفع الوزارة لتطوير الجامعات بشكل دائم.

ولفت إلى أن منظومة التعليم العالي في مصر تضم حاليا نحو 200 ألف طالب وافد، منهم 138 ألفا يدرسون في الجامعات التابعة للوزارة و60 ألفا في جامعة الأزهر.

ونوه أن منظومة الجامعات المصرية تتكون حاليا من 130 جامعة تقدم تعليما حديثا وبرامج بينية تضاهي ما يُدرس في الجامعات الدولية، منوها أن التصنيف الدولي العام والتصنيف المتخصص للجامعات المصرية يتزايد بشكل واضح عاما بعد عام، إلى جانب تطور المكانات البحثية لهذه الجامعات، مؤكدا أن "مصر تستحق".

وأشار إلى أن خطة الوزارة للفترة القادمة تعتمد على ثلاثة مسارات أساسية، المسار الأول يخص إنشاء أفرع للجامعات المصرية في الخارج، سواء في القارة الإفريقية أو الدول العربية أو القارة الآسيوية.

وتابع أن المسار الثاني يتمثل في الترويج لمنظومة التعليم العالي المصري بما هي عليه بالفعل على أرض الواقع، مستهدفا المجتمعات الإفريقية والعربية والآسيوية التي الذي قد لا يعرف وجود 130 جامعة مصرية تتبع نظما تعليمية حديثة وتخصصات متنوعة وتعتمد الرقمنة في خدماتها.

وأضاف أن المسار الثالث يرتكز على سهولة ويسر الإجراءات بالنسبة للطالب الوافد، لافتا إلى أن كل المعلومات والبرامج الحديثة التي تقدمها منظومة التعليم العالي المصري باتت متاحة للتعرف عليها من قبل الطلاب.