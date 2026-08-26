جوتيريش يدين هجوم عصابات في هايتي أسفر عن مقتل 47 شخصا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هجوما شنته عصابة في هايتي، وأسفر عن مقتل 47 شخصا على الأقل، من بينهم 22 شخصا أفادت تقارير بأنهم أُعدموا في مجمع كنيسة كانوا قد لجأوا إليه طلبا للحماية.

كانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء مقتل 47 شخصا على الأقل وخطف ما يربو على 50 شخصا إثر هجوم مسلحين لمنطقة كانت تنعم بالسلام قرب بورت أو برنس عاصمة هايتي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويعتقد أنها كانت إحدى أكبر عمليات الخطف الجماعي في هايتي في السنوات القليلة الماضية، ويهدد أحد زعماء العصابات بقتل الرهائن إذا قتلت السلطات أيا من أفراد العصابة أثناء محاولة تأمين منطقة تقع في التلال المطلة على بورت أو برنس.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم جوتيريش، في بيان اليوم: "إن الهجمات المتواصلة التي تشنها العصابات على المجتمعات المحلية والخسائر في الأرواح تسلط الضوء على الأوضاع الأمنية المقلقة في هايتي، وتؤكد الحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود الأمنية سواء في هايتي أو الجهود الدولية لمكافحة العصابات"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

كما جدد جوتيريش دعوته إلى سلطات هايتي من أجل "ضمان محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات"، بما في ذلك من خلال وحدات قضائية متخصصة جرى إنشاؤها مؤخرا بدعم دولي للتحقيق في الجرائم الجماعية.

وهدم هجوم أمس الأول الأحد في كينسكوف الاعتقاد بأن الأمن المضطرب في الكاريبي يشهد تحسنا.

وقال رومين لو كور، رئيس مرصد هايتي في المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة العابرة للقارات: "هذا اختبار سياسي وأمني كبير للحكومة والشرطة والبعثة الدولية على حد سواء".

وأشار إلى أن التهديد بإعدام الرهائن فخ، فإذا لم تتخذ القوات إجراء فستكون بذلك قد فشلت في حمايتهم، وإذا فعلت ومات رهائن، ستلقي العصابات باللائمة على الدولة.