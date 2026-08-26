توم باراك: إعلان حل قسد حدث تاريخي

وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، حل القوات ودمجها في مؤسسات الدولة السورية، بأنه "حدث تاريخي".

وكتب باراك عبر حسابه على منصة إكس: "حدث تاريخي بكل المقاييس. خطة الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط مستمرة - شريك ثابت يتقدم نحو إطار وطني، وتتشكل سوريا موحدة للجميع".

وتابع: "القيادة الرشيدة للرئيس الأمريكي مهدت الطريق لاندماج قوات سوريا الديمقراطية بشكل منظم في مؤسسات الدولة السورية، محولة الانقسامات السابقة إلى شراكة راسخة، ومعيدة للشعب السوري فرصة المشاركة في رسم مستقبله المشترك"، بحسب ما نقلت شبكة (سي إن إن).

كما اعتبر أن إدراج اللغة الكردية في التعليم "وتأمين أدوار فعالة لشريكينا العزيزين مظلوم عبدي وإلهام أحمد في الحكومة السورية، يظهر التقدير الواجب لقيادتهما، وتضحيات شركائنا الأكراد، ومساهمتهم البناءة في استقرار المنطقة، محولين انقسامات الأمس إلى هدف مشترك للغد".

وقال: "هذا هو الاندماج الحقيقي: لا حساب رابح أو خاسر، بل نظراء سابقين بوجهات نظر مختلفة يصوغون حلا دبلوماسيا لتعزيز سيادة سوريا. جيش واحد، حكومة واحدة، دولة واحدة".

ووقعت الإدارة السورية المؤقتة، في مارس 2025، اتفاقا مع قوات سوريا الديمقراطية يقضي باندماجها في مؤسسات الدولة السورية، قبل أن تتوتر الأجواء ويدخل الجانبان في صراع مسلح مطلع العام الجاري، وبعد ذلك تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وهدأت الأمور حتى وصلت إلى إعلان عبدي.