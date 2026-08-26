 تقرير: روبيو قال إن الولايات المتحدة لا تخطط لضرب إيران في الوقت الراهن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: روبيو قال إن الولايات المتحدة لا تخطط لضرب إيران في الوقت الراهن


نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 5:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 5:43 ص

  أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عددا من نظرائه في الدول الحليفة خلال الأيام الأخيرة بأن الولايات المتحدة لا يتوقع أن تشن، "في الوقت الراهن"، ضربات جديدة على إيران، وأن الإدارة الأمريكية تركز على إجراءات ضغط أخرى، من بينها الحصار البحري والعقوبات الجديدة التي أعلن عنها هذا الأسبوع.

وبحسب موقع أكسيوس الذي نقل عن مصادر أمريكية، أوضح روبيو أن واشنطن لا تخطط في هذه المرحلة للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد توجيه ضربات إذا شنت إيران هجوما أولا.

وقال مسؤول أمريكي آخر إن من المتوقع أن تظل هذه هي سياسة الولايات المتحدة، على الأقل حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي.

وأضاف مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن إزالة الألغام من معظم مناطق مضيق هرمز، إلى جانب زيادة حركة ناقلات النفط عبره، أدت إلى تراجع كبير في القدرة التفاوضية لإيران.


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