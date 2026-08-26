حليف لرئيسة وزراء إيطاليا يدعم فرض ضريبة أرباح استثنائية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

أكد أحد الحلفاء الرئيسيين لرئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني تأييده لفرض ضريبة أرباح استثنائية على شركات الطاقة في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتمديد إجراءات تخفيف آثار الحرب الأمريكية الإيرانية على أسعار الطاقة.

وقال ماركو أوسناتو عضو البرلمان ورئيس اللجنة الاقتصادية في حزب أخوة إيطاليا في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء "سيكون أمرا جيدا إذا تم إيجاد موارد لمساعدة الاقتصاد الوطني والأسر والشركات المتعثرة من خلال حوار مع هؤلاء الذين حققوا أرباحا جيدة لأسباب عديدة.. اعتقد أنه ستتم مناقشة الأمر خلال مناقشة الميزانية".

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن حكومة ميلوني أنفقت مئات الملايين من اليورو لتخفيض ضرائب الوقود منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران يوم 28 فبراير الماضي. وكان أخر الإجراءات تمديد خصم 17ر0 يورو من سعر كل لتر ديزل (سولار) حتى غدا الأربعاء. وقد تأثرت إيطاليا بشكل خاص، حيث بلغ متوسط ​​أسعار الديزل على شبكة الطرق السريعة في البلاد أكثر من 20ر2 يورو (57ر2 دولار) للتر الواحد يوم الثلاثاء، وفقا لأرقام حكومية.

وقال مسؤولون إيطاليون إن مجلس الوزراء سيجتمع غدا الأربعاء بهدف الإبقاء على الإجراءات الحالية لبضعة أيام، مضيفين أن الحكومة ستركز بعد ذلك على إجراءات محددة تستهدف مساعدة المواطنين الأقل دخلا.

وفي وقت سابق، وقع وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي على رسالة مشتركة مع نظرائه من ألمانيا، والنمسا، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا لحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على إدراج ضريبة الأرباح الاستثنائية في قطاع الطاقة على جدول أعمال اجتماعهم المقبل "في أقرب وقت ممكن".

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية أمس إن فرض الضرائب على الأرباح الاستثنائية "من اختصاص الدول الأعضاء، ويمكن للدول الأعضاء العمل وفقا لتشريعاتها الوطنية".

وقال مسؤولون إيطاليون اليوم إن هناك حاجة إلى عمل منسق على مستوى الاتحاد الأوروبي لتجنب اختلالات السوق، لا سيما بالنسبة للشركات المحلية التي ستواجه رسوما أعلى من تلك الموجودة في الدول المجاورة.