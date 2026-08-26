الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا قرب مبنى الكابيتول بعد العثور على مقصلة في شاحنته

ألقت شرطة مبنى الكابيتول الأمريكي، الثلاثاء، القبض على رجل من ولاية كاليفورنيا، بعد العثور، بحسب الشرطة، على مقصلة في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة كان يوقفها بالقرب من مجمع مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقالت شرطة الكابيتول إن عناصرها أوقفوا الرجل /35 عاما/ من مدينة جوليان بولاية كاليفورنيا، بعد الساعة الثالثة عصرا بقليل، بعدما كانت الشاحنة التي يقودها، والتي تحتوي على المقصلة، متوقفة بشكل غير قانوني شرقي مبنى الكابيتول.

وقال الضباط إنهم يحققون في أسباب قيام المشتبه به، الذي قاد سيارته من كاليفورنيا، بهذه الرحلة، وسبب نقله للمقصلة.

والمقصلة أداة تُستخدم لتنفيذ عقوبة الإعدام بقطع الرأس، وتتكون من نصل ثقيل مثبت على إطار خشبي مرتفع. وظهرت في فرنسا أواخر القرن الثامن عشر، وأصبحت رمزا لعهد الإرهاب خلال الثورة الفرنسية.