الجيش الأمريكي يقتل 4 أشخاص في ضربة لقارب مشتبه بتهريب المخدرات في الكاريبي

هاجم الجيش الأمريكي، الثلاثاء، قاربا يشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب حملتها المستمرة منذ أشهر ضد أشخاص تقول إنه يُشتبه في تورطهم في تهريب المخدرات بأمريكا اللاتينية.

ويرفع الهجوم الأخير عدد الأشخاص الذين قتلوا في ضربات نفذها الجيش الأمريكي ضد قوارب إلى 227 شخصا على الأقل في 68 ضربة، منذ أن بدأت إدارة ترامب قبل نحو عام استهداف من تصفهم بـ "إرهابيي المخدرات". وكما هو الحال في معظم بيانات الجيش بشأن الضربات في شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، قالت القيادة الجنوبية الأمريكية إنها استهدفت مهربين يشتبه في تورطهم في تجارة المخدرات على طول طرق تهريب معروفة.

ولم يقدم الجيش أي دليل على أن القارب كان ينقل مخدرات. وأظهر مقطع فيديو نُشر على منصة إكس صورة لما يبدو أنه قارب متحرك، أعقبها وميض.

وجاءت ضربة الثلاثاء بعد يومين فقط من تنفيذ الجيش الأمريكي ضربة على قارب في شرق المحيط الهادئ، أسفرت عن مقتل شخصين اتهما بتهريب المخدرات. وجاءت تلك العملية بعد توقف دام أكثر من شهرين في الحملة الأمريكية ضد المهربين المشتبه بهم.

وتسعى إدارة ترامب إلى إبرام اتفاقات مع دول حليفة لتوسيع حملتها إلى عمليات برية في عدة دول بأمريكا اللاتينية. وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث، خلال زيارة إلى بنما هذا الشهر، إن كولومبيا وجواتيمالا وهندوراس وافقت على السماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد جماعات إجرامية على أراضيها. ونفت جواتيمالا التوصل إلى مثل هذا الاتفاق. وكانت الإكوادور قد بدأت في مارس/آذار تنفيذ عمليات مماثلة مع الولايات المتحدة.