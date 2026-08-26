مصادر لـ (أ ب): ترامب يحيل اتفاقا نوويا مدنيا مع السعودية إلى الكونجرس

أحال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونجرس للمراجعة اتفاقا مع السعودية يهدف إلى تعزيز البرنامج النووي المدني للمملكة، لكنه لا يزال يصر على أن الاتفاق لن يمضي قدما إذا لم تطبع السعودية علاقاتها مع إسرائيل، وفقا لمسؤول في إدارة ترامب.

وبحسب مسؤول في الإدارة ومساعد في الكونجرس وشخصين آخرين مطلعين على الأمر، أُحيلت الوثيقة السرية إلى مبنى الكابيتول يوم الاثنين، تنفيذا لما ينص عليه قانون الطاقة الذرية. وتحدث الأشخاص الأربعة شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، لعدم السماح لهم بالتعليق علنا على المسألة السرية.

ووقع الاتفاق الشهر الماضي في واشنطن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي، لكن ترامب أعلن في اليوم التالي أنه يشترط على السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل من خلال "اتفاقات أبراهام" كجزء من الاتفاق، ما أثار شكوكا بشأن إمكانية دخوله حيز التنفيذ.

ولم يعلق مسؤول الإدارة أو الأشخاص الآخرون المطلعون على الأمر على ما إذا كان طلب ترامب من السعودية الانضمام إلى الاتفاقات واردا بالتفصيل في الوثيقة السرية المحالة إلى الكونجرس للمراجعة.

وبموجب القانون، أمام الكونجرس 90 يوما أثناء انعقاده لمراجعة الاتفاق. وما لم يقر الكونجرس قرارا مشتركا برفض الاتفاق خلال فترة المراجعة، يمكن أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ من دون الحاجة إلى تصويت أي من مجلسي الكونجرس.



ومن غير المعتاد أن تكون محتويات مثل هذه الاتفاقات بأكملها مصنفة على هذا المستوى العالي من السرية. فقد أُعلن في السابق عن اتفاقات نووية مدنية مع دول أخرى، تُعرف باسم "اتفاقات 123"، رغم أن بعضها تضمن ملاحق سرية لم يتم نشرها.

ولم تصدر السفارة السعودية في واشنطن تعليقا فوريا على الأمر.

لكن إصرار ترامب المستمر على انضمام السعودية إلى الاتفاقات قد يعقد مسار الموافقة النهائية على الاتفاق. وكانت "اتفاقات أبراهام"، التي أُقرت في عام 2020، قد أسهمت في زيادة عدد الدول العربية والدول ذات الأغلبية المسلمة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.