وفاة 7 أشخاص وفقدان 9 آخرين إثر اندلاع حريق في مجمع أمور الروسي للغاز

أعلن مجمع أمور الروسي للغاز الكيميائي في بيان أنه تم إخماد حريق في موقع تشييد مجمع في شرق روسيا، فيما تأكدت وفاة سبعة أشخاص وما زال تسعة آخرين مفقودين.

وأضافت الشركة في البيان الذي نشر عبر تطبيق تليجرام أن من بين المتوفيين مواطن روسي وستة مواطنين صينيين يعملون لدى أحد المقاولين ، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومازال تسعة موظفين صينيين آخرين في عداد المفقودين وعمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.

واحتاج ما إجماليه 152 شخصا للمساعدة الطبية وجرى نقل 36 منهم إلى المستشفيات مصابين بجروح متفاوتة الشدة.

يشار إلى أن مجمع أمور للغازات الكيميائية هو أحد أكبر محطات البولي إيثيلين والبولي بروبيلين في العالم وهو قيد الإنشاء وتبلغ قدرته الانتاجية السنوية المخطط لها 7ر2 مليون طن.