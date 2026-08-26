تحدث المخرج والمنتج مجدي الهواري عن العلاقة بين المنتج والمخرج، موضحا مسئولية كل منهما في العمل، وأهمية أن يحترم كل طرف حدود دوره ومساحة الطرف الآخر.

وقال مجدي الهواري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الأمانة في المهنة لا تقع على عاتق المخرج وحده أو المنتج وحده، موضحا أن لكل منهما جزءا من مسئولية العمل، وأن تجاوز أي طرف لحدوده قد ينعكس على العمل.

وأشار إلى أن المخرج مسئول عن رؤيته الفنية وكل التفاصيل المتعلقة بعمله، إلى جانب الأشخاص الذين ينتظرون منه القرارات، بينما تبدأ مسئولية المنتج منذ اختيار النص والمخرج وفريق العمل، وصولا إلى توفير المناخ والإمكانيات التي تساعد فريق العمل على تقديم أفضل ما لديه.

وأوضح الهواري أن من أهم مهارات المنتج أن يعرف كيفية اختيار المخرج القادر على تنفيذ مشروعه بالشكل الأفضل، ثم يمنحه المساحة والثقة بعد اختياره، قائلا إن المنتج عندما يمنح شخصا مسئولية، فعليه أن يمنحه معها مساحة وثقة.

وتطرق إلى إمكانية أن تكون خبرة المنتج في الإخراج عبئا على المخرج الذي يعمل معه، مؤكدا أن الأمر يتوقف على طريقة إدارة العلاقة بين الطرفين.

وقال إن خبرة المنتج كمخرج من المفترض أن تجعله أكثر فهما لضغوط المخرج، موضحا أن عليه مساعدته عندما يحتاج، وحمايته عندما يحتاج إلى مساحة، ومناقشته عند الاختلاف معه، مع احترام كونه هو من اختاره لتولي إخراج المشروع.

وفي المقابل، أكد الهواري أن خبرة المنتج في الإخراج تمنحه الحق في السؤال والمناقشة والقلق على مشروعه، باعتبار أن ذلك جزء من مسئوليته كمنتج، لكنه شدد على أن المنتج ليس مطلوبا منه أن يتدخل في عمل المخرج، كما أن المخرج ليس مطلوبا منه أن يعمل في وجود شخص يخرج معه.

وأضاف أن المسألة لا تتعلق بمن هو الأقوى، وإنما بأن يكمل كل طرف الآخر، مؤكدا أن أصعب ما يواجه الشخص الذي يعمل في المهنتين هو معرفة متى يتصرف كمنتج ومتى يتصرف كمخرج.

وتحدث الهواري عن تجاربه السابقة، قائلا إنه خسر ونجح كمخرج، كما خسر ونجح كمنتج، مؤكدا أن الخسارة الحقيقية تكون عندما يخسر الشخص ولا يتعلم من تجربته.

واستعاد مقولة لوالده الراحل، قائلا: "اللي يخون مهنته.. مهنته ما تديلوش"، موضحا أنه مع مرور السنوات فهم أن خيانة المهنة لا تعني فقط عدم بذل الجهد، وإنما قد تعني أيضا عدم احترام حدودها.

واختتم مجدي الهواري حديثه بالتأكيد على أن العلاقة بين المنتج والمخرج يجب أن تقوم على الشراكة والاحترام، قائلا: "لا المنتج أهم من المخرج.. ولا المخرج أهم من المنتج.. العمل أهم من الاتنين"، مشيرا إلى أن الهدف في النهاية هو تقديم عمل ينجح، وتصل حكايته إلى الجمهور، ويحافظ كل طرف على اسمه واحترامه في مهنته.