داليا مبارك تعتزل بعد مشاركتها في ذا فويس كيدز: الفن أخذ من روحي وصحتي وإنسانيتي

بعد مشاركتها في لجنة تحكيم الموسم الأخير من برنامج "ذا فويس كيدز"، أعلنت المطربة السعودية داليا مبارك، اعتزالها الفن، مؤكدة أن مشاركتها مع كارما ولمى قيس من برنامج the voice kids هو آخر أعمالها الفنية، وتعتزل بعده الفن رسميا.

وعبر حسابها بموقع إنستجرام قالت داليا مبارك، إن الفن أخذ منها الكثير، من روحها ومن صحتها ومن إنسانيتها، قبل أن تعتذر لكل من آمن بها خلال رحلتها الفنية قائلة: أنا آسفة لكل من آمن في داليا، بس حقيقي أنا مش قادرة أعطي أكثر من كدا"

وتوجهت داليا مبارك خلال رسالتها بالشكر لكل من دعمها من بداية مسيرتها وحتى يوم اعتزالها، كما قالت لجمهورها : أحبكم وحزينة من قلبي أني أعلن هذا الخبر، لكن صدقوني أنا مش قادرة أكمل. أحبكم وآسفة أنني أخذلكم .