تراجع أسعار الغاز الأوروبية مع مساعي إيران وسلطنة عُمان للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز

واصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تراجعها مع تنامي التفاؤل في الأسواق حيال المحادثات الدبلوماسية بين سلطنة عُمان وإيران لاستئناف حركة الشحن وتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وتراجعت مؤشرات العقود الآجلة القياسية بما يصل إلى 8ر6%، اليوم الأربعاء، في أكبر انخفاض لها خلال ثلاثة أسابيع، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتراجعت الأسعار الآن لجلستين متتاليتين، لكنها لا تزال قرب أعلى مستوياتها منذ مارس، مع اقتراب موسم تخزين الغاز في أوروبا من شهره الأخير، بينما تظل مخزونات المنطقة منخفضة على نحو غير معتاد.

وناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العُماني بدر البوسعيدي إنشاء "ممر بحري مشترك مؤقت"، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء العُمانية.