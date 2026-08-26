تقرير: استراتيجية نيوزيلندا بشأن انبعاثات غازات الدفيئة بحاجة لإصلاح عاجل

أفاد تقرير صادر عن البرلمان النيوزيلندي بأن البلاد بحاجة لإجراء نقاش عاجل بشأن ما إذا كانت على المسار الصحيح لخفض التلوث الناتج عن غازات الدفيئة وما إذا كان "برنامج تداول الانبعاثات" وهو برنامجها الأساسي في هذا الشأن، ملائم للغرض.

وقال المفوض البرلماني المعني بشؤون البيئة، سيمون أبتون، في تقرير اليوم الأربعاء، في ويلينجتون، إنه يجب أن يكون هناك اتفاق عبر كل الأحزاب السياسية أن برنامج تداول الانبعاثات بحاجة لإصلاح كبير ويجب بدء العمل على خيارات مستقبلية على الفور، بحسب ما أودرته وكالة بلومبرج للأنباء. وأضاف "سوف يكون هناك محاولات من جانب أولئك الذين يحاولون مقاومة التغييرات للحيلولة دون انطلاق النقاش، ولكن هذا نقاش لا نستطيع تحمل تجنبه. فالمشكلات التي نواجهها خطيرة للغاية لدرجة لا تسمح بذلك".

ويأتي التقرير فيما تجرى الانتخابات العامة في أوائل نوفمبر. وتسعى حكومة يمين الوسط جاهدة لكسب الشعبية، حيث تواجه منافسة صعبة من أحزاب اليسار التي تفضل المزيد من العمل لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وفي نفس الوقت تريد بعض الأحزاب في الائتلاف الحاكم أن تنسحب نيوزيلندا من اتفاقية باريس لتغير المناخ.