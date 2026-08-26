الاحتلال يبدأ تنفيذ أعمال في معهد قلنديا التابع للأونروا تمهيدا لإنشاء مجمع تعليمي

بدأت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بتنفيذ أعمال داخل معهد تدريب قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن بلدية الاحتلال أدخلت طواقم فنية إلى معهد قلنديا، وشرعت بأعمال وصفتها بـ"الصيانة والترميم" داخل مباني المعهد، تمهيدا لتجهيزها لاستقبال الطلاب، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضافت أن هذه الأعمال تأتي في إطار التحضير لإنشاء مجمع تعليمي داخل المعهد لصالح بلدية الاحتلال في القدس، في خطوة تعزز سيطرة الاحتلال على المعهد والبدء الفعلي باستخدامه لأغراض تهويدية استعمارية.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني استيلاءها على معهد قلنديا، وانتشارها فيه بعد إخلائه أمس.

وكان المعهد تأسس كأول مركز تابع للأونروا في فلسطين عام 1952، على مساحة تبلغ 80 دونما، ويضم ورش عمل تدريبية وغرفا صفية ومساكن داخلية ومباني إدارية، ويستقبل سنويا مئات الطلبة من مخيمات الضفة الغربية، ويبلغ عدد طلبته حاليا نحو 270 طالبا موزعين على 16 تخصصا مهنيا، ويتراوح عدد خريجيه سنويا بين 250 و300 خريج.