وصفت الهيئة القومية للأنفاق محطة الرماية، ضمن المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، بأنها حلقة وصل حديثة بين عراقة الحضارة المصرية ومستقبل النقل الذكي المستدام، بما يعزز سهولة الوصول إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر.

وقالت الهيئة، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن محطة الرماية تقع في منطقة ميدان الرماية، على مسار يمر بالمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات وشارع الهرم، وهو ما يمنح المحطة موقعا استثنائيا يجعلها نقطة مهمة لخدمة الحركة والوصول إلى المناطق السياحية والحضارية المحيطة بها.

وأضافت أن موقع المحطة يمثل إضافة مهمة إلى منظومة النقل الحديثة، من خلال توفير وسيلة نقل ذكية ومستدامة تربط هذه المنطقة ذات القيمة التاريخية والحضارية الكبيرة بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، معتبرة "من هنا، تلتقي الحضارة التي أبهرت العالم، بالنقل الذكي المستدام الذي يصنع مستقبل مصر، لتصبح محطة الرماية جزءا من مشهد يجمع بين عراقة الماضي وتطور منظومة النقل الحديثة".

يذكر أن مسار المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو يمتد بطول 19 كيلومتر، وتضم 17 محطة، تشمل 16 محطة نفقية ومحطة سطحية واحدة، بداية من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورا بمنطقة المتحف المصري الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم، وصولا إلى محطة الجيزة حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يستمر إلى محطة الملك الصالح ليتقاطع مع الخط الأول للمترو، قبل أن ينتهي في محطة الفسطاط.