الهند: مقتل 6 أشخاص في حادث مروري بمنطقة سوريابيت في ولاية تيلانجانا

أفادت الشرطة الهندية بأن 6 أشخاص، بينهم 5 نساء، لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرون على الأقل، إثر اصطدام حافلة كهربائية خاصة كانوا يستقلونها بشاحنة في منطقة سوريابيت بولاية تيلانجانا صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع في بلدة ماندال كوداد على الطريق السريع العام بين حيدر آباد وفيجاياوادا، نحو الساعة 515 صباحا اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، عندما اصطدمت حافلة تابعة لشركة نقل خاصة، تقل 42 راكبا ومتجهة من حيدر آباد إلى إيلورو في ولاية أندرا براديش، بمؤخرة الشاحنة، وفقا لما أظهرته التحقيقات الأولية.

وأشار مسؤول بالشرطة إلى أن "6 أشخاص، بينهم 5 نساء، لقوا حتفهم في الحادث. وأصيب 12 شخصا آخرين على الأقل، ونُقلوا إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية "برس تراتست أوف إنديا"

وقال كيه. ناراسيمها، مدير شرطة منطقة سوريابيت، للصحفيين إن الشاحنة كانت تحمل أعمدة ثقيلة تُستخدم لأغراض صناعية.

وأضاف بأن الحافلة اصطدمت بالشاحنة، مما أدى إلى انقطاع السلسلة المربوطة لتثبيت الأعمدة، فاصطدمت الأعمدة بالجانب الأيمن من الحافلة، ما أسفر عن وفاة الأشخاص الذين كانوا يجلسون في المقاعد الأمامية.

وذكر مدير الشرطة أن حالة اثنين من المصابين خطيرة، وتم نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى في فيجاياوادا بولاية أندرا براديش.