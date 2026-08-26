حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن تتوقف في تايلاند بعد مهمة شاقة بالشرق الأوسط

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ذكر مسؤولون تايلانديون اليوم الأربعاء أن حاملة الطائرات الأمريكية (يو.إس.إس. أبراهام لينكولن) ستتوقف في تايلاند، بعد أن أجرت مهمة شاقة في الشرق الأوسط.

وتدعم حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن الحرب الأمريكية ضد إيران وشملت مهمتها فترة بقاء متواصلة في البحر تجاوزت 250 يوما وهو رقم قياسي. وتصاعدت المخاوف بشأن فترة انتشارها الطويلة في أعقاب ورود تقارير بشأن تدهور الصحة النفسية بين أفراد الطاقم ونقص الإمدادات بما في ذلك الطعام ومنتجات النظافة.

وأكد مسؤول بالحكومة التايلاندية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لأنه غير مخول له بالحديث إلى الصحفيين ، أن حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن ستقوم بزيارة قصيرة إلى تايلاند للراحة.

وذكر بيان صادر عن البحرية الملكية التايلاندية أمس الثلاثاء أن ثلاث سفن من

مجموعة حاملات الطائرات الهجومية التابعة للبحرية الأمريكية من المقرر أن تقوم بزيارة قصيرة إلى شرق تايلاند للراحة وأنه لن يتم إجراء أي تدريبات عسكرية خلال الزيارة.

ولم يحدد البيان السفن ولا الميناء ولا تاريخ الوصول، مستشهدا بمخاوف أمنية.

ولم ترد السفارة الأمريكية في بانكوك على الفور على طلب للتعليق وامتنعت البحرية الأمريكية عن التعليق.