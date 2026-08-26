معاهدة جاكرتا 2026 ترسم ملامح مستقبل العلاقات بين إندونيسيا وأستراليا

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قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج إن معاهدة جاكرتا 2026، وهي اتفاقية أمنية مشتركة بين أستراليا وإندونيسيا، تهدف إلى مواصلة تعزيز التعاون الأمني بين البلدين بما يخدم مصالح الأجيال القادمة في كلا البلدين.

وخلال اجتماع 2 زائد 2 لوزيري الخارجية والدفاع في كلا البلدين، أشارت الوزيرة وونج إلى أن معاهدة جاكرتا 2026 تمثل مستوى جديدا في العلاقات بين إندونيسيا وأستراليا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) اليوم الأربعاء.

وتابعت وونج في ملبورن بأستراليا اليوم الأربعاء قائله: "ننظر إلى معاهدة جاكرتا باعتبارها اتفاقية ستواصل التطور بما يخدم الأجيال القادمة في إندونيسيا وأستراليا."

وأضافت أن أستراليا تدرك أن أمن البلدين واستقرارهما وازدهارهما يرتبط ارتباطا وثيقا بالمنطقة، وأن إندونيسيا تؤدي دورا محوريا كشريك.

كما شددت على أهمية عقد الاجتماع بروح من الاحترام والحكمة ومراعاة مصالح الأجيال القادمة.

وفي الوقت ذاته، دعا وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو، خلال المناسبة ذاتها، إلى تشجيع تعاون وعلاقات أقوى بين إندونيسيا وأستراليا خلال اجتماع 2 زائد 2.

وفي 6 فبراير 2026، وقع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي معاهدة إندونيسيا – أستراليا بشأن الأمن المشترك، المعروفة أيضا باسم معاهدة جاكرتا 2026.