وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه القطري والتركي الجهود المبذولة لخفض التوترات

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالين هاتفيين منفصلين، من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ومن وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.

وجرى خلال الاتصالين بحث الجهود المبذولة لخفض حدة التوترات الإقليمية، في إطار التنسيق المستمر، وتوحيد المساعي الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

يأتي ذلك فيما أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عددًا من نظرائه في الدول الحليفة خلال الأيام الأخيرة، بأن الولايات المتحدة لا يُتوقع أن تشن، في الوقت الراهن، ضربات جديدة على إيران.

وذكر الوزير أن الإدارة الأمريكية تركز على إجراءات ضغط أخرى، من بينها الحصار البحري والعقوبات الجديدة التي أعلن عنها هذا الأسبوع.

وبحسب موقع «أكسيوس» الذي نقل عن مصادر أمريكية، أوضح روبيو، أن واشنطن لا تخطط في هذه المرحلة للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد توجيه ضربات إذا شنت إيران هجوما أولا.

وقال مسئول أمريكي آخر إنه من المتوقع أن تظل هذه هي سياسة الولايات المتحدة، على الأقل حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي.

وأضاف مسئولون في الإدارة الأمريكية أن إزالة الألغام من معظم مناطق مضيق هرمز، إلى جانب زيادة حركة ناقلات النفط عبره، أدت إلى تراجع كبير في القدرة التفاوضية لإيران.