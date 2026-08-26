تأهب المطارات بأقاليم ساحلية في الصين تحسبا لتأخيرات وإلغاءات محتملة للرحلات مع اقتراب إعصار ساوديل

مازالت المطارات في إقليمي تشيجيانج وفوجيان في الصين في حالة تأهب قصوى تحسبا لتأخيرات وإلغاءات محتملة مع اقتراب إعصار ساوديل من الياباسة اليوم الأربعاء، بعد إلغاء العديد من الرحلات الجوية في تايوان وهونج كونج.

وتسبب إعصار ساوديل، الذي دخل بحر الصين الشرقي فجر اليوم الأربعاء في إلغاء 16 رحلة جوية في مطار تاويوان الدولي في تايوان. ومن بين شركات الطيران المتضررة، بيتش وتشاينا إيرلانيز وإيفا إير وستارلوكس وتاي ليون إير، حسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية اليوم الأربعاء.

وألغت شركة هونج كونج إير لاينز رحلاتها (إتش.إكس 658/إتش إكس 659/ بالكامل بين المدينة وأوكيناوا اليابانية، بينما أعادت شركة إتش.كيه إكسبرس جدولة رحلاتها المتجهة إلى أوكيناوا إلى 27 أغسطس، بسبب ظروف الطقس.