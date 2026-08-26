ولي عهد اليابان الأمير أكيشينو وولية العهد الأميرة كيكو يعودان إلى بلادهما من باراجواي

وصل ولي العهد الياباني الأمير أكيشينو وولية العهد الأميرة كيكو إلى مطار هانيدا في طوكيو صباح اليوم الأربعاء، عائدين إلى بلادهما بعد زيارتهما الرسمية إلى باراجواي.

ومثلت الزيارة الأولى لولي العهد إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منذ 20 عاما.

وقال الزوجان في بيان "أصبح هذا البلد أكثر رسوخا في ذاكراتنا، لاسيما بالنظر إلى مرور 20 عاما على زيارتنا الأولى. نأمل بصدق أن يكرس المهاجرون اليابانيون وذريتهم أنفسهم لتنمية باراجواي وأن تتعمق العلاقات الودية بين البلدين أكثر"، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وغادر الزوجان من مطار هانيدا في 18 أغسطس، ووصلا إلى مدينة أسونسيون، عاصمة باراجواي في اليوم التالي، عبر لوس أنجليس. والتقى الزوجان بالرئيس سانتياجو بينا يوم الخميس وحضرا في اليوم التالي مراسم أقيمت بمناسبة الذكرى التسعين للهجرة اليابانية إلى البلاد.

وزار الزوجان أيضا لا كولمينا، وهو أول مكان استقر فيه المهاجرون اليابانيون في باراجواي وإيجوازو، للقاء أشخاص من أصل ياباني.