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أعداد جريدة الشروق
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تايوان وباراجواي تتطلعان إلى تعزيز التعاون

تايبيه - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 9:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 9:32 ص

استقبل وزير خارجية تايوان لين تشيا لونج، نائب وزير الشؤون الإدارية والفنية بوزارة الشؤون الخارجية في باراجواي، ميجيل أنجيل أراندا.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن لين أشار إلى أن الدولتين حققتا تعاونا واسعا على مر السنوات في مجالات التعليم العالي والصحة العامة والنقل الذكي ومجالات أخرى، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأربعاء.

ومع اقتراب الذكرى السبعين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين العام المقبل، أعرب لين عن أمله في تعزيز التعاون الثنائي.

وأكد لين امتنان تايوان لرئيس باراجواي سانتياجو بينا بسبب دعمه المستمر لتايوان في المحافل الدولية.

وشكر أراندا تايوان بسبب دعمها المستمر منذ فترة طويلة لأهداف التنمية الوطنية في باراجواي ومساعدتها في تحسين رفاهية الشعب. وأشاد أيضا بالرئيس لاي تشينج-تي بسبب دعمه إعادة تنشيط "منتزه تايوان-باراجواي" للتكنولوجيا الذكية والتطوير المشترك لمركز الحوسبة للذكاء الاصطناعي.

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