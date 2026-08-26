الحكومة الألمانية تبحث تداعيات موجة الحر والجفاف

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تختتم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء اجتماعها التشاوري في قصر نويهاردنبرج بولاية براندنبورج، بمناقشة تداعيات موجة الحر والجفاف التي تشهدها البلاد هذا الصيف.

ويهدف اجتماع اليوم إلى تحليل الوضع، على أن تُتخَذ قرارات في اجتماعات لاحقة للحكومة.

كما ستناقش الحكومة القدرة التنافسية للاقتصاد مع أصحاب شركات ناشئة ورئيس اتحاد الحرفيين، يورج ديتريش.

ومن المقرر أن يُطلِع المستشار الألماني فريدريش ميرتس (الحزب المسيحي الديمقراطي) ونائب المستشار ووزير المالية لارس كلينجبايل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ووزير الداخلية ألكسندر دوبرينت (الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) الرأي العام على نتائج الاجتماع، الذي بدأ أمس الثلاثاء، عقب ظهر اليوم.

وإلى جانب النمو الاقتصادي والمناخ، كان ميرتس تناول في اليوم الأول للاجتماع حادثة الطائرة المسيرة في مطار لايبتسيج، ووصفها بأنها "هجوم". وقال المستشار إنه سيتم الإعلان "قريبا" عمن يقف وراء الهجوم.