عون: لبنان يمر بمرحلة تتشابك فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأربعاء، إن لبنان يمر بمرحلة دقيقة واستثنائية تتشابك فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وفي بيان صادر بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لتأسيس الأمن العام، أشار عون إلى أن الحكومة تعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، التي تطال العسكريين في الأمن العام وسائر المؤسسات العسكرية والأمنية، إلى جانب الشعب اللبناني، من خلال العمل المؤسساتي وتضافر الجهود، بما يسهم في استعادة الاستقرار وبناء مستقبل أفضل.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أمس، أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس وحتى 25 أغسطس بلغت 4350 شهيدًا و12310 جريحًا.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ غارات دامية في جنوب لبنان، حيث أنشأت ما تسمّيها بـ«منطقة أمنية»، وهي شريط بعمق نحو عشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الحدود حيث تعمل القوات الإسرائيلية.