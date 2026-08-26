الإعصار نارا يهبط على اليابسة جنوبي الصين للمرة الثانية

ذكر مرصد الأرصاد الجوية بمقاطعة قوانجدونج في جنوب الصين، أن الإعصار "نارا" هبط على اليابسة للمرة الثانية على طول ساحل مقاطعة قوانجدونج، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الإعصار "نارا" - وهو الإعصار رقم 19 لهذا العام – هبط للمرة الثانية على اليابسة على طول ساحل محافظة شيويون في مدينة تشانجيانج بمقاطعة قوانجدونج عند حوالي الساعة 0325 من صباح اليوم الأربعاء، مصحوبا برياح مستمرة بلغت سرعتها القصوى 18 مترا في الثانية، بالقرب من مركزه.

وكان الإعصار "نارا" هبط على اليابسة في محافظة تشانججيانج ذاتية الحكم لقومية لي في مقاطعة هاينان بجنوب الصين، عند حوالي الساعة 0640 من مساء أمس الثلاثاء، مصحوبا برياح مستمرة بلغت سرعتها القصوى 20 مترا في الثانية بالقرب من مركزه.