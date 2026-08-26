الشرطة البريطانية تتهم سترلينج بالقيادة الخطرة وحيازة غاز الضحك

وجهت الشرطة البريطانية اتهامات لمهاجم منتخب إنجلترا السابق رحيم سترلينج تتعلق بالقيادة الخطرة وحيازة أكسيد النيتروز (غاز الضحك)، وذلك على خلفية حادث تصادم لسيارة لامبورجيني على أحد الطرق السريعة.

وذكرت شرطة هامبشاير وجزيرة وايت إن التهم جاءت بعد حادث تصادم سيارة بالقرب من تقاطع مينلي، في 28 مايو الماضي.

ووجهت اتهامات لسترلينج، البالغ من العمر 31 عاماً، تتعلق بالقيادة الخطرة، وحيازة أكسيد النيتروز بغرض الاستنشاق بشكل غير المشروع، إضافة إلى عدم الخضوع للفحص الطبي المطلوب.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع من دون مشاركة أي مركبات أخرى، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

ومن المقرر أن يمثل سترلينج أمام محكمة باسنجستوك الجزئية في جلسة تعقد يوم 15 سبتمبر المقبل.

وسجل سترلينج 20 هدفاً خلال 82 مباراة مع منتخب إنجلترا، وساهم في وصول الفريق إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018 ونهائي بطولة أوروبا 2020.

وبدأ سترلينج المولود في جامايكا، مسيرته في أكاديمية كوينز بارك رينجرز، قبل الانتقال إلى ليفربول ثم رحل إلى مانشستر سيتي عام 2015، وتوج معه بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وخمسة ألقاب في كأس الرابطة، إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2019.

ورحل سترلينج عن مانشستر سيتي إلى تشيلسي عام 2022، لكنه خرج من حسابات الفريق، وقضى موسم 2024 /2025 معاراً إلى أرسنال، وبعدها انتقل إلى فينورد الهولندي بعقد قصير الأجل حتى نهاية الموسم، وهو حالياً من دون ناد.