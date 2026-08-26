ترامب: لا أعتقد أن مجتبى خامنئي قُتل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علناً منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في فبراير الماضي، لا يزال على قيد الحياة.

وفي مقابلة مع المذيع المحافظ جلين بيك، قال ترامب: "لا أعتقد أنه مات. لقد أصيب بجروح بالغة. الجانب الأيسر من جسده، ذراعه، ساقه، كل شيء. لقد أصيب بجروح بالغة. لكنني لا أعتقد أنه مات".

وعن زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" جون راتكليف إلى روسيا، أشار ترامب إلى أنها قد تسفر عن شيء ما.

وأكد أن زيارة راتكليف إلى موسكو كانت "شبه روتينية"، ملمحاً إلى أنه توجه إلى العاصمة الروسية لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

وصرح ترامب في المقابلة: "كان الأمر شبه روتيني... نود أن نرى الحرب مع أوكرانيا تنتهي"، مؤكداً أن الزيارة لم تكن مرتبطة بإيران أو بالتهديدات الروسية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).