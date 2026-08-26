 الحرس الثوري الإيراني: تم الاتفاق مع عُمان بشأن تقاسم إيرادات مضيق هرمز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحرس الثوري الإيراني: تم الاتفاق مع عُمان بشأن تقاسم إيرادات مضيق هرمز

وكالات
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 5:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2026 - 5:56 م

أفاد المتحدث الرسمي باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي، اليوم الأربعاء، بأن تم الاتفاق بين إيران ​وسلطنة عمان بشأن تقاسم مضيق ​هرمز وإيراداته.

وقال محبي: "إن مضيق هرمز ملك لإيران وسلطنة عُمان الواقعة مقابلنا، لقد بدأنا مفاوضات مع عُمان منذ حوالي شهر، وتوصلنا إلى نتائج مقبولة للطرفين"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وذكر ​المتحدث أن الولايات ‌المتحدة تعرقل عملية التفاوض بين سلطنة عمان ​وإيران ​مما ⁠أدى إلى تأخيرها.

وتابع: إذا تخلت الولايات المتحدة عن عرقلتها وعادت إلى مذكرة التفاهم، فيمكننا فتح مضيق هرمز في إطار التفاهم المُبرم، لذا يجب أن تقبل الولايات المتحدة بشروط إيران، وإذا لم تقبل الولايات المتحدة بشروط إيران، فلن يُفتح مضيق هرمز بأي حال من الأحوال.

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