سلامة الغذاء تكشف حقيقة بيض السالمونيلا

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حقيقة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب كميات من البيض في الولايات المتحدة الأمريكية للاشتباه في تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.

وأوضحت الهيئة، أن الواقعة المشار إليها في الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بمنتجات ودفعات محددة من البيض، ولا تعني وجود تفشٍ مماثل في مصر أو أن البيض بصفة عامة يمثل مصدر خطر، ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهات الأمريكية المختصة، فقد شمل الاستدعاء بيضًا محددًا من إنتاج شركة Midwest Poultry Services بولاية تكساس، مع تحديد أكواد وفترات إنتاج وتواريخ صلاحية للمنتجات محل الاستدعاء.

وأشارت إلى أن حدوث واقعة تلوث غذائي في دولة أخرى لا يعني انتقالها تلقائيًا إلى السوق المصرية، حيث يتم تقييم أي مخاطر محتملة وفقًا لمصدر المنتج وبلد المنشأ والدفعات والأكواد المحددة ومسارات التداول، إلى جانب نتائج الفحوص والتحاليل والمعلومات الرقابية المتاحة.

وفي هذا الإطار، واصلت الهيئة متابعة المستجدات والإنذارات الغذائية الدولية ذات الصلة، والتحقق من مدى ارتباطها بأي منتجات قد تكون دخلت أو يتم تداولها في السوق المصرية، واتخاذ الإجراءات الرقابية والاحترازية اللازمة حال ثبوت وجود أي منتج أو تشغيلات تستدعي التدخل.

وأكدت أن البيض المنتج والمتداول في السوق المصرية يخضع لمنظومة متكاملة من الاشتراطات والضوابط الرقابية بمختلف مراحل الإنتاج والتداول، إلى جانب برامج الفحص والتقصي والتحليل وفقًا لمنهجية تقييم المخاطر، بما يضمن سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة أو التعميمات التي قد تثير القلق، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة. كما توصي بالالتزام بالممارسات الأساسية لسلامة الغذاء، ومنها شراء البيض من مصادر موثوقة، وحفظه في ظروف التخزين المناسبة، ومنع التلوث المتبادل، والحرص على طهيه جيدًا.

وشددت على أن سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك تأتيان على رأس أولوياتها، وأنها تتابع الموقف بصورة مستمرة محليًا ودوليًا، وتتخذ أي إجراءات احترازية تستدعيها نتائج التقييم والرقابة، مع الإعلان عن أي مستجدات أو إجراءات تستوجب إبلاغ المواطنين بها فور توافر معلومات مؤكدة بشأنها.

وأهابت الهيئة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أية مخالفات أو ممارسات قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أو عبر الخط الساخن (16528)، أو من خلال التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم (01555771100) اتصالًا أو عبر تطبيق واتساب، أو من خلال الخط الساخن للهيئة (19565)، أو عبر البريد الإلكتروني: consumer.complain@nfsa.gov.eg، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.