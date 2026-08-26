الرئيس السيسي يعلق على واقعة نصب على مواطنين بـ300 مليون جنيه: إحنا لسه متعلمناش!

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تلقى تقريرًا أمس الثلاثاء، بشأن النصب على مواطنين في مبلغ قيمته 300 مليون جنيه من أحد الأشخاص بدعوى الاستثمار.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، اليوم الأربعاء.

وأشار إلى أن المواطنين منحوا نقودهم لهذا الشخص من أجل استثمارها، ثم طالبوا الدولة بالتدخل لحل الأزمة، بعد النصب عليهم في هذا المبلغ الضخم.

وأضاف: «إحنا هنتدخل، بس إحنا ماشوفناكش وأنت بتعمل كده، إحنا عندنا بنوك، ولو في بنك تقاعس عن أداء عوائد الأموال المودعة فيه، أو منح الأموال للمواطن، إحنا نُسأل عن هذا».

وأكمل: «لكن مواطن قال لمواطنين أنا هشغل لكم الفلوس، وإيدتوه له الفلوس، إحنا لسه متعلمناش! كل اللي بيحصل ده خلال 40 سنة بيحصل النصب ده وبنعمل كده تاني؟؟ لكن إحنا برضه سنتدخل».

وشَهِدَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الاحتفال استُهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك عرض فيلم تسجيلي بعنوان «النبي تبسم»، ثم ألقى الدكتور أسامة الأزهري كلمة بهذه المناسبة، قدم في نهايتها للرئيس مجموعة من كتب الشمائل المحمدية بلغات مختلفة كهدية تذكارية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاحتفال تضمن كذلك فقرة ابتهال ديني، ثم عرض فيلم تسجيلي عن أهمية العمل، ليستمع الحضور بعد ذلك لفقرة غنائية بعنوان «خد بإيدي»، حيا الرئيس في أعقابها الفنانة هبة مجدي مؤدية الفقرة وتمنى لها بالشفاء العاجل.

كما تضمن الاحتفال عرضًا لفقرة إنشاد ديني، ثم ألقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كلمته بهذه المناسبة، وأعقب ذلك عرض لفيلم تسجيلي بعنوان «أسوة حسنة».