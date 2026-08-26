ترامب: حربنا مع إيران ستنتهي قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبا جدا".

وادعى أن جميع الألغام الموجودة في المضيق أزيلت بالكامل اعتبارا من أمس الثلاثاء.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج يقدمه المذيع الإذاعي غلين بيك، تناول خلالها آخر التطورات المتعلقة بالحرب مع إيران.

وقال ترامب، في معرض تقييمه لمسار الحرب، إن الولايات المتحدة في وضع جيد، وإنها تقترب من تحقيق ما تريده بشأن مضيق هرمز.

وأكد أن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية بأي حال من الأحوال".

وتابع: "أعتقد أن هذا الوضع سينتهي قريبا جدا، لقد حققنا النصر في فنزويلا، وسنحقق قريبا جدا نصرا كبيرا هنا (إيران) أيضا".

وزعم ترامب، أن البحرية الأمريكية تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز.

وقال: "المضيق مفتوح الآن، دمرنا 22 زورقا الليلة الماضية، وهناك من يحاولون كسر الحصار، وقد أدت بحريتنا عملا مذهلا، وكذلك جيشنا".

وادعى ترامب، أن "المضيق مفتوح، وتم نقل 10 ملايين برميل من النفط عبره أمس (الثلاثاء)".

كما زعم أن السفن التي تسمح الولايات المتحدة بمرورها فقط هي التي تستطيع عبور مضيق هرمز.

وردا على سؤال حول ما إذا كان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قُتل، قال ترامب: "لا أعتقد أنه قُتل، لقد أُصيب بجروح بالغة؛ الجانب الأيسر من جسده، وذراعه وساقه، كل شيء، لقد أُصيب بجروح بالغة، لكنني لا أعتقد أنه قُتل".

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، التي ردت بهجمات استهدفت إسرائيل و"أهدافا أمريكية" في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

وفي 18 يونيو الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.

وبين 8 و24 يوليو الماضي، عاودت الولايات المتحدة شن هجمات على إيران، وردت طهران باستهداف ما قالت إنها "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية.