شهدت منطقة السلخانة بمدينة كوم أمبو في محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، مشاجرة بين عدد من الجيران.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الجيران استخدمت خلالها الشوم، على خلفية اعتراض بعض الأهالي على قيام أحد الجيران بإنشاء مطبات في الشارع للحد من سرعة الدراجات النارية.

وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة بين الطرفين، وسط حالة من التوتر بين الأهالي، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتنجح في السيطرة على الموقف وفض المشاجرة.

وأسفرت الواقعة، عن وقوع عدد من المصابين، بعد خلاف نشب بسبب إنشاء مطبات في أحد شوارع المنطقة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة؛ تمهيدًا للوقوف على ملابساتها كاملة.